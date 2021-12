Tribù e trasformismo | se il Colle scuote il sistema Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di sabato 11 dicembre 2021) Qualcuno c’è rimasto male e ha inveito. Qualcun altro ha sorriso maliziosamente, immaginando nient’altro che strumentali convergenze con vista Quirinale. Nessuno ha plaudito. Eppure questa sorta di danza delle abiure incrociate tra Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte e più in generale tra FI e l’M5S, che affronta anche temi delicatissimi come il garantismo, con Luigi Di Maio che fa ammenda per le accuse rivolte al sindaco Pd di Pavia, Uggetti, segnala che qualcosa nel profondo del corpaccione politico nostrano si muove, ed è utile provare a capire in che direzione. La prima considerazione è che in agguato c’è sempre il perenne e inossidabile tic delitaliano. Cambiare fino a rinnegarle posizioni assunte anche pochi mesi o addirittura poche settimane prima è un vezzo che appartiene al Palazzo ed è il frutto di un secolare impasto fatto di convenienze, ...