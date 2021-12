Trapani, ponte crolla per maltempo – Video (Di sabato 11 dicembre 2021) Il maltempo provoca il crollo di un ponte in Sicilia tra Alcamo e Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. è crollato. Il cedimento è avvenuto lungo la statale 187. I vigili del fuoco hanno appurato che ha ceduto il pilone del ponte sul fiume San Bartolomeo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilprovoca il crollo di unin Sicilia tra Alcamo e Castellammare del Golfo, in provincia di. èto. Il cedimento è avvenuto lungo la statale 187. I vigili del fuoco hanno appurato che ha ceduto il pilone delsul fiume San Bartolomeo. L'articolo proviene da Italia Sera.

