Transizione ecologica - Il governo: "Stop alla vendita di nuove auto endotermiche dal 2035" (Di domenica 12 dicembre 2021) Una parte consistente del governo italiano ha dato il suo assenso alla proposta della Commissione europea di mettere al bando le motorizzazioni endotermiche a partire dal 2035. Infatti, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica (Cite ), composto dai ministri della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha infatti definito "le tempistiche di sostituzione dei veicoli con motore a combustione interna, decidendo, in linea con la maggior parte dei Paesi avanzati, che il phase out delle automobili nuove con motore a combustione interna dovrà avvenire entro il 2035". Per i ... Leggi su quattroruote (Di domenica 12 dicembre 2021) Una parte consistente delitaliano ha dato il suo assensoproposta della Commissione europea di mettere al bando le motorizzazionia partire dal. Infatti, il Comitato interministeriale per la(Cite ), composto dai ministri della, Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha infatti definito "le tempistiche di sostituzione dei veicoli con motore a combustione interna, decidendo, in linea con la maggior parte dei Paesi avanzati, che il phase out dellemobilicon motore a combustione interna dovrà avvenire entro il". Per i ...

