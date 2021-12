Trailer di A Very British Scandal | la nuova serie di Claire Foy con Paul Bettany per BBC

Leggi su optimagazine

(Di sabato 11 dicembre 2021) BBC One e Amazon Studios hanno rivelato il primodi AdiFoy, due volte vincitrice di un Emmy per The Crown di Netflix. L’attrice interpreta Margaret Campbell, duchessa di Argyll, accanto a(WandaVision) nei panni di Ian Campbell, XI duca di Argyll, e Julia Davis (Nighty Night) nel ruolo di Maureen, marchesa di Dufferin e Ava. Scritta da Sarah Phelps (The Pale Horse), laè stata realizzata dai creatori del pluripremiato AEnglish, Blueprint Pictures. La storia si concentra sul divorzio del duca e della duchessa di Argyll, uno dei casi legali più famosi del XX secolo. Famosa per il suo carisma, ...