Traffico Roma del 11-12-2021 ore 17 | 00

(Di sabato 11 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un incidente e rallentamenti in via di Tor che non è all’altezza di via Papirio Carbone al momento sulla linea tram 8 il servizio è limitato alla stazione Trastevere per un guasto tecnico le corse non raggiungono Dunque il capolinea Casaletto in corso di formalizzazione invece la linea 3 dopo la risoluzione del guasto causa di forti ritardi in zona Laurentina in corso la manifestazione aspettando il Natale chiusa via Duccio di Buoninsegna tra via Paolo Di Dono e Simone Martini per tutta la durata dell’evento sarà deviata la linea 764 infine un’anticipazione domani in programma dalle 10 alle 12 un evento ciclistico di solidarietà con partenza da Piazza del Colosseo e arrivo in via San Francesco di Sales il percorso si snoderà lungo diverse vie del centro In collaborazione ...