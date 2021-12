Tottenham-Rennes di Conference League non verrà disputata: lo scenario (Di sabato 11 dicembre 2021) Sarebbe dovuta essere una partita fondamentale per le sorti nella Conference League degli inglesi di Antonio Conte e per gli olandesi del Vitesse, attualmente secondo ed aggrappati fortemente al risultato finale di questa partita che vedeva scendere in campo, anche, i francesi rossoneri, certi del passaggio del turno come prima forza del Girone G. Il focolaio di Covid-19 esploso tra le fila degli Spurs non ha permesso la disputa di Tottenham-Rennes che si sarebbe dovuta giocare giovedì, insieme alle altre sfide della terza competizione europea per club. La notizia, appena battuta, è che questa gara non si disputerà. Tottenham-Rennes: la situazione e la decisione L’ultima partita del Girone G di Conference League, rinviata a causa dei tanti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Sarebbe dovuta essere una partita fondamentale per le sorti nelladegli inglesi di Antonio Conte e per gli olandesi del Vitesse, attualmente secondo ed aggrappati fortemente al risultato finale di questa partita che vedeva scendere in campo, anche, i francesi rossoneri, certi del passaggio del turno come prima forza del Girone G. Il focolaio di Covid-19 esploso tra le fila degli Spurs non ha permesso la disputa diche si sarebbe dovuta giocare giovedì, insieme alle altre sfide della terza competizione europea per club. La notizia, appena battuta, è che questa gara non si disputerà.: la situazione e la decisione L’ultima partita del Girone G di, rinviata a causa dei tanti ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE Tottenham-Rennes non si giocherà Il risultato verrà deciso dalla Commissione disciplina… - SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE Il match Tottenham-Rennes non si giocherà Nessuna data disponibile per il recupero… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? L'UEFA annuncia: 'Tottenham-Rennes non verrà recuperata' ? - 100x100Napoli : Ufficiale, Europa League – La partita tra Tottenham – Rennes non si giocherà - sportli26181512 : Tottenham-Rennes, rinviata per Covid, non si giocherà: nessuna data disponibile: I due club non hanno trovato un ac… -