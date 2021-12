Tottenham-Rennes, clamorosa ipotesi: Conte rischia di uscire dalla Conference League! (Di sabato 11 dicembre 2021) A causa dei numerosi casi di Covid emersi nel Tottenham di Conte, la partita di Conference League contro il Rennes era stata spostata a data da destinarsi, ma la UEFA ha comunicato che la partita non verrà recuperata! Tottenham, squadraQuesto il comunicato della UEFA: “In conformità con l’allegato J del regolamento della UEFA Europa Conference League, la UEFA, in collaborazione con i due club, ha cercato di trovare una soluzione praticabile per riprogrammare la partita, in modo da garantire che la fase a gironi potesse essere completata di conseguenza”. “Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse funzionare per entrambi i club. Di conseguenza, la partita non ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) A causa dei numerosi casi di Covid emersi neldi, la partita diLeague contro ilera stata spostata a data da destinarsi, ma la UEFA ha comunicato che la partita non verrà recuperata!, squadraQuesto il comunicato della UEFA: “In conformità con l’allegato J del regolamento della UEFA EuropaLeague, la UEFA, in collaborazione con i due club, ha cercato di trovare una soluzione praticabile per riprogrammare la partita, in modo da garantire che la fase a gironi potesse essere completata di conseguenza”. “Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse funzionare per entrambi i club. Di conseguenza, la partita non ...

