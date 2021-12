Totò Cascio | che fine ha fatto il bambino di Nuovo Cinema Paradiso | età | il dramma e la rinascita

(Di sabato 11 dicembre 2021) Nel cuore di tutti noi per aver interpretato il(e futuro regista) nel cult. Salvatore, meglio conosciuto come, aveva intenerito il cuore delle migliaia di telespettatori, con quei suoi occhioni neri che speranzosi e incuriositi si affacciavano al mondo del. Da molti anni è lontano dalle scene, precisamente da qualche anno dopo l’uscita del film di Giuseppe Tornatore, avvenuta nel 1988. La spiegazione di questo allontanamento è arrivata dallo stesso, che si è recentemente sbottonato a questa dura confessione. Infatti, l’exdiha dichiarato di essere affetto da retinite ...

'Mi sono liberato. Mi sento sereno, rinato, ripartito'. Continua a ripeterlo, che tanti di noi conoscono come il bambino protagonista di 'Nuovo Cinema Paradiso' - il film di Giuseppe Tornatore che vinse l'Oscar nel 1990 - e che oggi torna a commuoverci da uno ...