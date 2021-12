Torvaianica, non si presenta al lavoro e non risponde al telefono: 34enne trovato morto in una stanza d’hotel (Di sabato 11 dicembre 2021) Era in ritardo sul turno di lavoro e non rispondeva al telefono. Questo ha fatto preoccupare per le sorti di un barman di Torvaianica, residente ad Ardea, che oggi è stato trovato morto nella stanza di un albergo in piazza Ungheria. Il giovane, un ragazzo di origine cubana di 34 anni nato però nella Repubblica Ceca, doveva iniziare il suo turno, ma non si è presentato al lavoro, nonostante ieri sera avesse deciso di restare a Torvaianica, dormendo in hotel invece di tornare nella sua abitazione ad Ardea, proprio per fare prima e raggiungere in pochi minuti il posto di lavoro, un bar del centro. Dopo i vari tentativi da parte dei colleghi di raggiungerlo telefonicamente, è stato deciso di andare sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021) Era in ritardo sul turno die nonva al. Questo ha fatto preoccupare per le sorti di un barman di, residente ad Ardea, che oggi è statonelladi un albergo in piazza Ungheria. Il giovane, un ragazzo di origine cubana di 34 anni nato però nella Repubblica Ceca, doveva iniziare il suo turno, ma non si èto al, nonostante ieri sera avesse deciso di restare a, dormendo in hotel invece di tornare nella sua abitazione ad Ardea, proprio per fare prima e raggiungere in pochi minuti il posto di, un bar del centro. Dopo i vari tentativi da parte dei colleghi di raggiungerlo telefonicamente, è stato deciso di andare sul ...

