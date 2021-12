Torta cremosa: un dolce così non lo hai mai mangiato! (Di sabato 11 dicembre 2021) Ogni tanto è giusto concedersi un dolce peccato di gola e per farlo non c’è nulla di più indicato di una Torta al cioccolato. La ricetta di questa Torta piena di cioccolato farà festeggiare le nostre papille gustative. Gli ingredienti utili per creare la Torta sono: 3 uova 90 gr di cacao in polvere 200 ml di latte 200 gr di farina di frumento 14 gr di lievito per dolci 100 ml di olio vegetale 160 gr di zucchero Per prima cosa prendiamo una ciotola e aggiungiamo le uova insieme a latte e all’olio. Aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo con una frusta a mano per poi aggiungere il cacao in polvere e mescolare ancora energicamente. Dopo aver amalgamato per bene gli ingredienti versiamo la farina di frumento e mescoliamo ancora. Aggiungiamo il lievito per dolci e amalgamiamo il tutto. Adesso possiamo occuparci del ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 11 dicembre 2021) Ogni tanto è giusto concedersi unpeccato di gola e per farlo non c’è nulla di più indicato di unaal cioccolato. La ricetta di questapiena di cioccolato farà festeggiare le nostre papille gustative. Gli ingredienti utili per creare lasono: 3 uova 90 gr di cacao in polvere 200 ml di latte 200 gr di farina di frumento 14 gr di lievito per dolci 100 ml di olio vegetale 160 gr di zucchero Per prima cosa prendiamo una ciotola e aggiungiamo le uova insieme a latte e all’olio. Aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo con una frusta a mano per poi aggiungere il cacao in polvere e mescolare ancora energicamente. Dopo aver amalgamato per bene gli ingredienti versiamo la farina di frumento e mescoliamo ancora. Aggiungiamo il lievito per dolci e amalgamiamo il tutto. Adesso possiamo occuparci del ...

