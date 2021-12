Tornado negli Usa | in Kentucky si temono almeno 50 morti

(Di sabato 11 dicembre 2021) Si50nel sud-ovest dela causa deiche stanno in queste ore devastando parte degli Usa. Lo riferisce il governatore dello Stato, Andy Beshear, citato dalla Cnn. Lo stesso governatore nella notte ha dichiarato lo stato di emergenza e disposto l’intervento della Guardia Nazionale.

VentiquattroregistratiUsa nelle ultime ore. Cinque gli Stati più coinvolti: Arkansas, Illinois, Missouri, Tennessee e Kentucky. Proprio in quest'ultimo si sarebbero verificati gli effetti peggiori. ...Decine di persone potrebbero essere morte, in seguito al passaggio delche ha interessato, ieri sera, la zona sud - occidentale del Kentucky,Usa. Lo ha reso noto il governatore dello Stato americano, Andy Beshear: "Sappiamo che probabilmente abbiamo oltre ...Si temono almeno 50 morti nel sud-ovest del Kentucky a causa dei tornado che stanno in queste ore devastando parte degli Usa. Lo riferisce il governatore dello Stato, Andy Beshear, citato dalla Cnn. L ...Violentissime trombe d’aria stanno devastando il Kentucky. Colpiti anche Arkansas, Illinois, Missouri e Tennessee ...