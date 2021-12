Torino, Juric: «Con il Bologna ci vuole una vittoria» (Di sabato 11 dicembre 2021) “Il Bologna è stato costruito benissimo negli ultimi tre anni da Sabatini, hanno inserito ottimi giovani e, avendo aggiunto Arnautovic, questa stagione hanno anche una fisionomia superiore. Sarà una gara difficilissima, ma noi dobbiamo cercare di vincere”. Queste le parole di Ivan Juric alla vigilia della gara contro i rossoblù che si terrà allo stadio Grande Torino. Per la prima volta in stagione il Toro giocherà all’ora di pranzo, ma secondo il tecnico non ci saranno differenze; in settimana infatti non ci sono stati cambiamenti visto che gli allenamenti si svolgono quasi sempre in orario mattutino. La conferenza stampa è stata anche l’occasione per fare il punto su singoli e infortunati: “Mandragora deve ritrovare il ritmo, non posso ancora contare su di lui, ma il fatto che sia rientrato in gruppo da una settimana rappresenta una ... Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021) “Ilè stato costruito benissimo negli ultimi tre anni da Sabatini, hanno inserito ottimi giovani e, avendo aggiunto Arnautovic, questa stagione hanno anche una fisionomia superiore. Sarà una gara difficilissima, ma noi dobbiamo cercare di vincere”. Queste le parole di Ivanalla vigilia della gara contro i rossoblù che si terrà allo stadio Grande. Per la prima volta in stagione il Toro giocherà all’ora di pranzo, ma secondo il tecnico non ci saranno differenze; in settimana infatti non ci sono stati cambiamenti visto che gli allenamenti si svolgono quasi sempre in orario mattutino. La conferenza stampa è stata anche l’occasione per fare il punto su singoli e infortunati: “Mandragora deve ritrovare il ritmo, non posso ancora contare su di lui, ma il fatto che sia rientrato in gruppo da una settimana rappresenta una ...

