Tom Holland e l' audizione fallita per Star Wars | Sono scoppiato a ridere

Tom Holland ha ricordato l'audizione fallita per Star Wars - presumibilmente Il Risveglio della Forza - a causa delle sue risate incontrollate durante il provino. Nel corso della sua partecipazione all'ultimo episodio di Hot Ones, Tom Holland ha raccontato l'audizione fallita per Star Wars - presumibilmente Il Risveglio della Forza nel 2015 - a causa delle sue risate incontrollate durante il provino. Durante la conversazione con Sean Evans di Hot Ones, Tom Holland ha raccontato un divertente aneddoto che gli è costato il ruolo in un film del franchise di Star Wars - presumibilmente Il Risveglio della Forza. Durante il provino, infatti, il volto di Spider-Man ha iniziato ...

