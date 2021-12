TimVision Serie A Femminile 2021/22 Diretta 11a Giornata, Palinsesto Telecronisti (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ultima Giornata del 2021 della Serie A TimVision, che precederà la terza e ultima Giornata della fase a gironi della Coppa Italia, in programma domenica 19 dicembre, sarà caratterizzata dal big match Juventus-Milan, dalla partita che promette spettacolo tra Inter e Sassuolo e dai derby Pomigliano-Napoli, Roma-Lazio ed Empoli-Fiorentina.Un ricco... Leggi su digital-news (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ultimadeldella, che precederà la terza e ultimadella fase a gironi della Coppa Italia, in programma domenica 19 dicembre, sarà caratterizzata dal big match Juventus-Milan, dalla partita che promette spettacolo tra Inter e Sassuolo e dai derby Pomigliano-Napoli, Roma-Lazio ed Empoli-Fiorentina.Un ricco...

Advertising

TIM_Official : New entry a sorpresa in questa nuova puntata del Fantacalcio #SerieATIM! ? Te lo aspettavi? ??? Segui le avventure… - BernardShakey11 : RT @TIM_Official: Manca poco al giro di boa! ?? Dopo le coppe europee, si torna subito in campo per la 17ª giornata di #SerieATIM! ?? Sei pro… - BernardShakey11 : RT @TIM_vision: Il super ospite della nostra #SpecialOne ?? porta in studio un «talismano» insolito…! ??? Scopri di chi si tratta nella nuov… - StandByMeTV : RT @TIM_Official: New entry a sorpresa in questa nuova puntata del Fantacalcio #SerieATIM! ? Te lo aspettavi? ??? Segui le avventure dei no… - StandByMeTV : RT @TIM_vision: Il super ospite della nostra #SpecialOne ?? porta in studio un «talismano» insolito…! ??? Scopri di chi si tratta nella nuov… -