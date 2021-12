Thiago Motta: «Nzola non ci sarà con la Roma, è arrivato tardi alla riunione, il rispetto è fondamentale» (Di sabato 11 dicembre 2021) Lunedì sera lo Spezia affronterà la Roma in campionato. Senza, però, Nzola. Il tecnico del club ligure, Thiago Motta, ha spiegato in conferenza stampa perché non ci sarà. “Nzola non ci sarà con la Roma, rimarrà a Spezia per un motivo: oggi abbiamo fatto una riunione video ed è arrivato in ritardo e per questo resterà a Spezia e vedremo per le prossime se lo vedremo o no”. Dobbiamo sforzarci di capire chi giocherà in attacco. “Non lo so nemmeno io, dobbiamo vedere cosa proveremo e sceglierò la squadra migliore”. La sua notizia di Nzola ci coglie in contropiede. La sua assenza non è destinata a pesare? “Per competere per la salvezza tante cose sono basilari e una cosa che non si può sbagliare è il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) Lunedì sera lo Spezia affronterà lain campionato. Senza, però,. Il tecnico del club ligure,, ha spiegato in conferenza stampa perché non ci. “non cicon la, rimarrà a Spezia per un motivo: oggi abbiamo fatto unavideo ed èin ritardo e per questo resterà a Spezia e vedremo per le prossime se lo vedremo o no”. Dobbiamo sforzarci di capire chi giocherà in attacco. “Non lo so nemmeno io, dobbiamo vedere cosa proveremo e sceglierò la squadra migliore”. La sua notizia dici coglie in contropiede. La sua assenza non è destinata a pesare? “Per competere per la salvezza tante cose sono basilari e una cosa che non si può sbagliare è il ...

