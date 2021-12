The Voice Senior, la Bertè ha un crollo nervoso: Eva canta Mia Martini? Loredana impietrita, gelo in studio (Di sabato 11 dicembre 2021) Il dramma di Loredana Bertè rivive a The Voice Senior, il talent musicale Rai condotto da Antonella Clerici. La cantante e giudice ascolta la blind audition di Eva Pallotta, concorrente di 60 anni, che si è presentata sul palco con un brano indimenticabile, Gli uomini non cambiano, della immensa Mia Martini. Che della Bertè era la sorella e che si suicidò nel 1995, tormentata dalla depressione provocata dalle orribili dicerie sul suo conto che affollavano il dietro le quinte dello showbiz italiano. La Clerici aveva presentato la concorrente lodandone il coraggio, ma la performance di Eva non ha conquistato i quattro giudici: nessuno di loro, infatti, si è voltato "promuovendo" l'aspirante cantante. Il motivo non riguardava però la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Il dramma dirivive a The, il talent musicale Rai condotto da Antonella Clerici. Lante e giudice ascolta la blind audition di Eva Pallotta, concorrente di 60 anni, che si è presentata sul palco con un brano indimenticabile, Gli uomini non cambiano, della immensa Mia. Che dellaera la sorella e che si suicidò nel 1995, tormentata dalla depressione provocata dalle orribili dicerie sul suo conto che affollavano il dietro le quinte dello showbiz italiano. La Clerici aveva presentato la concorrente lodandone il coraggio, ma la performance di Eva non ha conquistato i quattro giudici: nessuno di loro, infatti, si è voltato "promuovendo" l'aspirantente. Il motivo non riguardava però la ...

