The Voice Senior: arriva Iva Zanicchi, ma la Bertè non la riconosce (Di sabato 11 dicembre 2021) Iva Zanicchi a The Voice Senior Continuano le emozioni a The Voice Senior. Il talent show, ormai giunto alla sua seconda edizione, anche quest’anno si sta rivelando essere un enorme successo e non mancano i colpi di scena e tante risate. Solo la scorsa settimana come sappiamo ad arrivare sul palco è stato Fabrizio Pausini, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 11 dicembre 2021) Ivaa TheContinuano le emozioni a The. Il talent show, ormai giunto alla sua seconda edizione, anche quest’anno si sta rivelando essere un enorme successo e non mancano i colpi di scena e tante risate. Solo la scorsa settimana come sappiamo adre sul palco è stato Fabrizio Pausini, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

LoredanaBerte : Questa sera terza puntata di The Voice Senior 2?? Andiamo avanti con le blind, chissà quali talenti scopriremo stase… - fanpage : Il padre di Laura Pausini a #TheVoiceSenior: “Ho dedicato tutta la vita alla musica” - antoniovarese21 : @GiusCandela A volte la qualità paga ottimo programma the voice senior - Novella_2000 : #TheVoiceSenior: Iva Zanicchi canta, ma la Bertè non la riconosce: “Questa è stonata” (VIDEO) - infoitcultura : Ascolti tv 10 dicembre: Grande Fratello Vip, The Voice Senior, Quarto Grado -