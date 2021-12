The Boys 3, Nick Wechsler vestirà i panni di Blue Hawk – FOTO (Di sabato 11 dicembre 2021) The Boys 3, non c’è ancora una data definitiva per il rilascio della terza stagione su Amazon Video, tramite un video promozionale caricato sull’account ufficiale YouTube, il colosso streaming ha annunciato alcune novità. La serie tv sugli eroi più scorretti e pericolosi ha proposto un telegiornale ambientato nel mondo della serie tv, in questo speciale viene presentato il personaggio di Nick Weschler, il nuovo supereroe Blue Hawk. The Boys 3, durante la terza stagione vedremo la storia di Blue Hawk (Screenshot)Il personaggio entrerà a far parte di un nutrito gruppo di personaggi che verranno introdotti durante la terza stagione della serie Amazon, insieme a Blue Hawk ci sarà anche la Crimson Countess interpretata da ... Leggi su ck12 (Di sabato 11 dicembre 2021) The3, non c’è ancora una data definitiva per il rilascio della terza stagione su Amazon Video, tramite un video promozionale caricato sull’account ufficiale YouTube, il colosso streaming ha annunciato alcune novità. La serie tv sugli eroi più scorretti e pericolosi ha proposto un telegiornale ambientato nel mondo della serie tv, in questo speciale viene presentato il personaggio diWeschler, il nuovo supereroe. The3, durante la terza stagione vedremo la storia di(Screenshot)Il personaggio entrerà a far parte di un nutrito gruppo di personaggi che verranno introdotti durante la terza stagione della serie Amazon, insieme aci sarà anche la Crimson Countess interpretata da ...

