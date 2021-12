Terza dose vaccino | ultimi dati sull' efficacia Da Israele | Significativa per Omicron

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il rischio di morte per chi non si è vaccinato è 16,6 volte superiore rispetto a chi ha avuto ladelanti Covid19. A mettere nero su bianco il confronto tra no vax e chi invece si è ...

... sull'insieme della popolazione, il rischio relativo di morte dei non vaccinati rispetto a chi ha ricevuto anche laè 16,6 volte maggiore , rispetto a chi ha completato il ciclo vaccinale ...Il rischio di morte per chi non si è vaccinato è 16,6 volte superiore rispetto a chi ha avuto ladel vaccino anti Covid19. A mettere nero su bianco il confronto tra no vax e chi invece si è sottoposto alla somministrazione anti - Coronavirus è il rapporto dell'Iss . Dai dati dell'...Code e lunghe attese, in tanti si sono presentati senza appuntamento. E ai centri vaccinali sono arrivate anche intere famiglie ...Il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità: il rischio di morte per chi non si è vaccinato è 16,6 volte superiore a chi ha avuto la dose booster ...