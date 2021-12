Terribile incidente a Monterotondo, morto Lorenzo Porfiri di Aprilia: ‘Cerchiamo testimoni’ (Di sabato 11 dicembre 2021) Lorenzo Porfiri, 47enne di Aprilia, lunedì scorso (il 6 dicembre) ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale avvenuto a Monterotondo, alle porte della Capitale, in via delle Fornaci all’angolo con via del Pozzo. L’uomo quel Terribile pomeriggio si trovava a bordo della sua moto, una Harley Davidson nera 883 quando, per cause ancora tutte da verificare, ha perso il controllo del mezzo. E’ finito fuori strada ed è andato a schiantarsi violentemente contro il guardrail: un impatto fatale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Terribile incidente a Monterotondo, muore Lorenzo Porfiri. L’appello della compagna: ‘Cerco testimoni’ Sui social la compagna di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021), 47enne di, lunedì scorso (il 6 dicembre) ha perso tragicamente la vita in unstradale avvenuto a, alle porte della Capitale, in via delle Fornaci all’angolo con via del Pozzo. L’uomo quelpomeriggio si trovava a bordo della sua moto, una Harley Davidson nera 883 quando, per cause ancora tutte da verificare, ha perso il controllo del mezzo. E’ finito fuori strada ed è andato a schiantarsi violentemente contro il guardrail: un impatto fatale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo., muore. L’appello della compagna: ‘CercoSui social la compagna di ...

