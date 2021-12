Terre rare e magneti. La mossa di General Motors per il reshoring negli Usa (Di sabato 11 dicembre 2021) Neanche una settimana più tardi dell’annuncio da parte di Pechino della creazione di un super-colosso di Stato e industriale delle Terre rare, gli Stati Uniti rispondono grazie ad un doppio accordo siglato dall’azienda, punta di diamante del settore automotive americano e in piena fase di transizione alla mobilità elettrica. General Motors ha infatti annunciato che si impegnerà nel rifornirsi di metalli di Terre rare e magneti dalle attività produttive che stanno rifiorendo in Nord America. In primo luogo, l’azienda di Detroit entrerà in un long-term agreement con la compagnia californiana MP Materials, erede di Molycorp e precedente proprietaria della miniera di Mountain Pass, per la fornitura di materiali per la produzione della nuova formazione di veicoli elettrici ... Leggi su formiche (Di sabato 11 dicembre 2021) Neanche una settimana più tardi dell’annuncio da parte di Pechino della creazione di un super-colosso di Stato e industriale delle, gli Stati Uniti rispondono grazie ad un doppio accordo siglato dall’azienda, punta di diamante del settore automotive americano e in piena fase di transizione alla mobilità elettrica.ha infatti annunciato che si impegnerà nel rifornirsi di metalli didalle attività produttive che stanno rifiorendo in Nord America. In primo luogo, l’azienda di Detroit entrerà in un long-term agreement con la compagnia californiana MP Materials, erede di Molycorp e precedente proprietaria della miniera di Mountain Pass, per la fornitura di materiali per la produzione della nuova formazione di veicoli elettrici ...

