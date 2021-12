Tentativo di truffa all’agenzia postale di Salerno: 50enne nei guai (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Polizia di Stato, ha tratto in arresto P.V., di anni 50, residente a Salerno, perché resosi responsabili dei reati di tentata truffa, sostituzione di persona, false dichiarazioni sulla identità personale ad incaricato di pubblico servizio e di possesso di documento di identificazione falso valido per l’espatrio. In particolare, i poliziotti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, allertati dalla Sala Operativa, sono intervenuti, presso l’Agenzia postale di Salerno Centro, per segnalazione di persona sospetta. Giunti sul posto, il richiedente, nonché dipendente dell’ufficio postale, ha riferito circa la presenza di una persona che, allo sportello, dichiarando false generalità, faceva formale richiesta di un carnet di assegni ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Polizia di Stato, ha tratto in arresto P.V., di anni 50, residente a, perché resosi responsabili dei reati di tentata, sostituzione di persona, false dichiarazioni sulla identità personale ad incaricato di pubblico servizio e di possesso di documento di identificazione falso valido per l’espatrio. In particolare, i poliziotti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, allertati dalla Sala Operativa, sono intervenuti, presso l’AgenziadiCentro, per segnalazione di persona sospetta. Giunti sul posto, il richiedente, nonché dipendente dell’ufficio, ha riferito circa la presenza di una persona che, allo sportello, dichiarando false generalità, faceva formale richiesta di un carnet di assegni ...

