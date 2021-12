Tennis | Rafael Nadal | “Djokovic è il favorito il favorito per diventare il giocatore con più Slam Medvedev | Zverev e Tsitsipas sono il presente del tennis”

(Di sabato 11 dicembre 2021)è pronto a tornare in campo in Australia il prossimo gennaio in occasione dell’ATP 250 di Melbourne, un torneo che si terrà ad inizio anno in preparazione per gli Australian Open. Nell’attesa del primodella stagione vi sarà anche la partecipazione al Mudabala Classic di Abu Dhabi, esibizione che di fatto chiuderà il calendario 2021. L’iberico continua ad allenarsi in vista della prossima annata dopo sei mesi di assenza in seguito ad un infortunio al piede sinistro. Per ilta spagnolo si tratta di un ritorno ad un 250, l’ultima volta fu in quel di Brisbane (Australia) nel 2017. Nel frattempo non è mancata una considerazione sulla ‘sfida’ con Federer eper la il maggior numero divinti. Il maiorchino ha rilasciato alla stampa come ...

Advertising

andreastoolbox : Rafael Nadal: 'Il mio calciatore preferito? Né Messi né Ronaldo' - TennisWorldit : Rafael Nadal: 'Il mio calciatore preferito? Né Messi né Ronaldo' - sportal_it : Rafael Nadal aprirà il suo 2022 a Melbourne - TennisWorldit : Entry list ATP 250 Melbourne: torna Rafael Nadal. Un solo italiano in campo - OA_Sport : Tennis: Rafael Nadal tornerà a giocare in un torneo ufficiale nell'ATP 250 di Melbourne. Lorenzo Musetti inizierà d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Rafael

NadalNadal ha giocato appena sette tornei ufficiali nel 2021, complici alcuni problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Un problema alla schiena gli ha impedito di essere al 100% agli ...... azzerando il gap che lo separava da Roger Federer eNadal nella classifica all - time. Il ... Woodbridge sul caso Djokovic 'Si inizia a dire in giro cheAustralia starebbe cercando ...Spanish tennis great Rafael Nadal is set to make his return from a foot injury at an ATP 250 in Melbourne that will begin on January 4. Continue Reading ? ..."We don’t know what’s going to happen with Australia,” former world No. 1 Andy Roddick said on Tennis Channel. “Nobody knows except Novak what he’s going to do and if he’s going to play the game the ...