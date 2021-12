Tennis | Pietrangeli | ' addio a Manolo | mi è morto un fratello'

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "è unche mi è, non ci sono parole. Io non ho avuto fratelli e lo consideravo tale e ora so cosa vuol dire perderne uno". Queste le parole di Nicolaall'Adnkronos, sulla scomparsa del campione delspagnoloSantana, grande amico oltre che avversario di. "E' stata la mia bestia nera se vogliamo, simpaticamente detto, ma poi eravamo solo amici. Oggi ho un grande dolore. Spero che tutti questi fenomeni che ci sono oggi si ricordino che c'è stata gente comeSantana", ha concluso addolorato

Ilè in lutto. A 83 anni è morto Manolo Santana, grande tennista spagnolo degli anni 60 e grande amico die dell'Italia.Santana, terzo per presenze in Davis dopoe Nastase, perde la prima delle sue due ... Manolo l'ha fatto per ilspagnolo. Tutti noi siamo in debito con Santana". 11 dicembre 2021Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Manolo è un fratello che mi è morto, non ci sono parole. Io non ho avuto fratelli e lo consideravo tale e ora so cosa vuol dire perderne uno”. Queste le parole di Nicola P ...Il tennis di Spagna perde uno dei suoi grandi, cui aveva già intitolato il campo centrale della Caja Magica di Madrid, sede dell'annuale Masters 1000 fin dal 2009. E' morto Manuel Santana, da tutti co ...