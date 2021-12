Tennis, Juan Martin Del Potro sempre più vicino al rientro (Di sabato 11 dicembre 2021) Risale al 19 giugno 2019 l’ultimo ricordo agonistico di Juan Martin Del Potro. Il campione argentino, vincitore degli US Open 2019 ed ex n.3 del mondo, aveva lasciato l’ultima traccia nel circuito ATP nel torneo del Queen’s e sull’erba di Londra una scivolata arricchì di un altro infortunio la sua carriera costellata da contrattempi e operazioni. Ebbene, le ultime notizie riferiscono che il ‘Gigante’ di Tandil abbia ripreso i suoi allenamenti sui campi del Club Argentino de Tenis. Nonostante non abbia ancora confermato la sua partecipazione ad alcun torneo, il ritorno sembra sempre più vicino e gli organizzatori dei tornei su terra battuta sudamericana sono decisamente confortati da ciò. “È una grande notizia il fatto che Del Potro ha inserito l’opzione Cordoba nella sua agenda ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Risale al 19 giugno 2019 l’ultimo ricordo agonistico diDel. Il campione argentino, vincitore degli US Open 2019 ed ex n.3 del mondo, aveva lasciato l’ultima traccia nel circuito ATP nel torneo del Queen’s e sull’erba di Londra una scivolata arricchì di un altro infortunio la sua carriera costellata da contrattempi e operazioni. Ebbene, le ultime notizie riferiscono che il ‘Gigante’ di Tandil abbia ripreso i suoi allenamenti sui campi del Club Argentino de Tenis. Nonostante non abbia ancora confermato la sua partecipazione ad alcun torneo, il ritorno sembrapiùe gli organizzatori dei tornei su terra battuta sudamericana sono decisamente confortati da ciò. “È una grande notizia il fatto che Delha inserito l’opzione Cordoba nella sua agenda ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Del Potro sempre più vicino al rientro in campo: proseguono gli allenamenti dell'argentino - OA_Sport : #TENNIS Juan Carlos Ferrero parla del suo pupillo Carlos Alcaraz e sottolinea le affinità con Nadal - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Juan Martin del Potro sta tornando: il suo ritorno è ormai vicino - TennisWorldit : Juan Martin del Potro sta tornando: il suo ritorno è ormai vicino - Tip_1x2 : TIP: Juan Ignacio Londero - Daniel Dutra Da Silva, 2:0, 1.80 by #tipster Anonimus89 (profit this month: +68.96)… -