Tennis | Juan Carlos Ferrero su Carlos Alcaraz | “Il suo linguaggio del corpo mi ricorda Nadal”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il 2021 che sta per lasciarci è stato l’anno del lancio di. Vincitore delle Next Gen ATP Finals, lo spagnolo ha scalato la classifica, portandosi al n.32 del mondo e dimostrando di avere undi altissimo profilo. A cadere sotto i colpi dello spagnolo sono stati anche Matteo Berrettini e Jannik Sinner e ciò avvalora ancor di più l’idea di unta che nei prossimi anni sarà tra i primi del mondo. A svelare le caratteristiche di, in un’intervista concessa a gazzetta.gr, è stato il suo tecnico. L’ex n.1 del mondo ha analizzato a 360° il suo pupillo, pronunciandosi in maniera piuttosto chiara sulle sue potenzialità. In primis si sono volute chiarire le differenze che ci ...

Carlos si è soffermato sulle doti del suo pupillo: 'L'obiettivo principale è mantenere un livello dielevato per più tempo possibile. Nel 2022, cercheremo di essere competitivi contro i ...Il suo coach è abbastanza noto agli appassionati di, è l'ex campione ibericoCarlos Ferrero che ha raccontato aneddoti e le sue impressioni ai microfoni del tabloid greco Gazzetta. Ecco ...Il 2021 che sta per lasciarci è stato l'anno del lancio di Carlos Alcaraz. Vincitore delle Next Gen ATP Finals, lo spagnolo ha scalato la classifica, portandosi al n.32 del mondo e dimostrando di aver ...Juan Carlos Ferrero, ex numero uno del mondo e attuale coach dell'astro nascente Carlos Alcaraz, in un'intervista al portale greco Gazzetta si è espresso così sul futuro del tennis mondiale: "Non ci s ...