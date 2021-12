Tennis, è morto Manolo Santana: fu il primo spagnolo a vincere Wimbledon (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Tennis di Spagna perde uno dei suoi grandi, cui aveva già intitolato il campo centrale della Caja Magica di Madrid, sede dell’annuale Masters 1000 fin dal 2009. E’ morto Manuel Santana, da tutti conosciuto come Manolo, autentico pioniere del Tennis nel Paese e tra i più importanti giocatori al mondo poco prima che l’Era Open prendesse piede. Nato a Madrid il 10 maggio 1938, fu ritenuto tra i primi 10 giocatori al mondo tra il 1961 e il 1967, e in particolare venne considerato il numero 1 nel 1966. Cresciuto con, per e sulla terra rossa, seppe adattarsi molto bene anche alle altre superfici, ma fu sul mattone tritato che colse i primi grandi successi. Secondo l’ATP vinse 20 titoli, ma in realtà sono molti di più: se ne possono contare 74. Fu grande rivale di Nicola Pietrangeli, cui tolse la gioia di ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Ildi Spagna perde uno dei suoi grandi, cui aveva già intitolato il campo centrale della Caja Magica di Madrid, sede dell’annuale Masters 1000 fin dal 2009. E’Manuel, da tutti conosciuto come, autentico pioniere delnel Paese e tra i più importanti giocatori al mondo poco prima che l’Era Open prendesse piede. Nato a Madrid il 10 maggio 1938, fu ritenuto tra i primi 10 giocatori al mondo tra il 1961 e il 1967, e in particolare venne considerato il numero 1 nel 1966. Cresciuto con, per e sulla terra rossa, seppe adattarsi molto bene anche alle altre superfici, ma fu sul mattone tritato che colse i primi grandi successi. Secondo l’ATP vinse 20 titoli, ma in realtà sono molti di più: se ne possono contare 74. Fu grande rivale di Nicola Pietrangeli, cui tolse la gioia di ...

