Tempesta d' amore | anticipazioni dal 12 al 18 dicembre | Maja e Florian si lasciano

(Di sabato 11 dicembre 2021) Intrighi, tradimenti e segreti animeranno la settimana di programmazione did'in arrivo. Ledal 12 al 18, infatti, rivelano chescoprirà che Cornelius ha provocato l'incidente di Erik e cheera al corrente delle intenzioni del genitore. Il giovane guardaboschi, sotto shock, deciderà di lasciare la ragazza e caccerà anche Von Thalheim dal Fürstenhof minacciandolo di denunciarlo. Ariane, intanto, verrà a sapere di avere un tumore al cervello e, dopo aver effettuato una biopsia, scoprirà anche che è incurabile. In seguito, Selina capirà che Cornelius ha causato il ferimento di Erik e gli chiederà di andarsene per sempre, ma l'uomo le rivolgerà un accorato appello che spingerà la donna a credere nella sua innocenza e ad accettare ...

Per André Konopka (Joachim Lätsch), però, è già arrivato il momento di fare di nuovo i bagagli! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore lo chef stellato del Fürstenhof lascerà amici, ... È tornato a Bichlheim da pochi mesi dopo una lunga assenza. Per André Konopka (Joachim Lätsch), però, è già arrivato il momento di fare di nuovo i bagagli ... Gli spoiler tedeschi di Sturm der Liebe evidenziano che Ariane lascerà Erik per iniziare una relazione sentimentale con Robert ...