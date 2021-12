Suppletive | Calenda furioso | alla faccia del “campo largo” Letta lo snobba e candida la dem D’Elia

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il reality show delledi Roma Centro, il seggio lasciato vacante dall’elezione di Roberto Gualtieri a sindaco della capitale, arriva a un epilogo. Dopo la battuta in ritirata di Conte, il patto giallorosso pre-elezioni comunali è saltato, costringendo i contraenti a nuove soluzioni eselezione di una nuovatura condivisa. Così, poco fa, il Partito democratico ha deciso dire Cecilia, responsabile pari opportunità del Pd. La direzione romana del partito ha approvato il suo nome proposto dal segretario Andrea Casu. E la neo-prescelta dem,prova del voto per il seggioCamera in programma il prossimo 16 gennaio, ha commentato a caldo: «Ringrazio il partito romano. Sento emozione e responsabilità», avrebbe detto ...

A questo giro, però, ledi Roma centro non sono un'elezione isolata ma s'inseriscono all'... E' anche per questo motivo che Carloe Matteo Renzi hanno attaccato a testa bassa l'...Il Pd candida Cecilia D'Elia , responsabile pari opportunità del partito, alledi Roma Centro, il seggio lasciato vacante alla Camera dei Deputati dal sindaco Roberto ...era opposto, ...È responsabile pari opportunità del partito e fa parte della segreteria nazionale. Calenda: "Il campo largo non esiste. Non evocatelo più" ...Il Pd candida Cecilia D’Elia, responsabile pari opportunità del partito, alle suppletive di Roma Centro, il seggio che lascia il sindaco Roberto Gualtieri. La direzione romana del partito, a quanto si ...