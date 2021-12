Superlega | Vibo Valentia batte tutti i problemi | Padova ko

Advertising

La Tonno Callipo CalabriaValentia risorge e nell'anticipo della dodicesima giornata batte Padova 3 - 2 al termine di una battaglia vibrante. Sono due punti di platino per i calabresi per la ...Dall'inizio del terzo parziale, l'andazzo della partita cambia radicalmente, conche torna quella spenta che abbiamo visto finora in questo difficile inizio di campionato. Sale in cattedra lo schiacciatore canadese Eric Loeppky (19 punti per lui,miglior marcatore della ...La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ha sconfitto sorprendentemente la Kioene Padova per 3-2 (25-22, 25-20, 19-25, 24-26, 15-10), nel contesto della dodicesima giornata della Superlega 2021/2022 di ...La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia batte la Kioene Padova per 3-2 (25-22; 25-20; 19-25; 24-26; 15-10) e ritorna alla vittoria dopo quasi un mese, centrando la terza vittoria stagionale. La squadr ...