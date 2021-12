Superbonus 110% | Castelli | al lavoro su stop Isee | ampia convergenza

(Di sabato 11 dicembre 2021) «Nel confronto parlamentare di questi giorni, stiamo lavorando proprio su questo, per fare in modo che cadano, in primis, i limitiper le case unifamiliari e che poi si possa estendere il ricorso anche agli altri bonus edilizi» ha detto il viceministro all’Economia

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110%

Secondo i dati presentati dall'Enea nel suo Rapporto dati%, al 30 novembre 2021, erano in corso 69.390 interventi edilizi incentivati, per circa 11,9 miliardi di investimenti che ......di bilancio che dovrebbero innescare un circuito virtuoso e ripagare l'investimento del Bonus%. ... Vedi Anche, Conte: 'M5s si farà garante per la sua estensione fino a tutto il 2023. ...Tutte le ultime novità sull'applicabilità del Superbonus 110% e del bonus facciate al 90%. La maggioranza politica si è riunita nuovamente per chiudere in via definitiva la questione sui bonus edilizi ...Sicuramente il 110% è una legge ottima per l’economia e per i condomini. Ma la penalizzazione delle case unifamiliari è ingiusta (di Jacopo Fo) ...