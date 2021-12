Super Green Pass dal parrucchiere, negozi, centri commerciali e uffici: le nuove regole (Di sabato 11 dicembre 2021) Dal 15 dicembre, la validità del Green Pass da vaccinazione, per le dosi successive alla prima o dose dopo guarigione, Passa da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione. E’ dunque fondamentale verificare quando abbiamo fatto l’ultima dose di vaccino: se sono Passati più di 9 mesi, dobbiamo prenotare la terza dose entro il 14 dicembre, per tornare ad avere il certificato verde Covid valido, con l’aggiunta dell’indicazione del richiamo effettuato. Come sappiamo il Green Pass base indica l’avvenuta vaccinazione anti-Covid, la guarigione o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Con il nuovo decreto Covid 26 novembre il governo Draghi ha introdotto il Green Pass rafforzato, ribattezzato Super ... Leggi su howtodofor (Di sabato 11 dicembre 2021) Dal 15 dicembre, la validità delda vaccinazione, per le dosi successive alla prima o dose dopo guarigione,a da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione. E’ dunque fondamentale verificare quando abbiamo fatto l’ultima dose di vaccino: se sonoati più di 9 mesi, dobbiamo prenotare la terza dose entro il 14 dicembre, per tornare ad avere il certificato verde Covid valido, con l’aggiunta dell’indicazione del richiamo effettuato. Come sappiamo ilbase indica l’avvenuta vaccinazione anti-Covid, la guarigione o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Con il nuovo decreto Covid 26 novembre il governo Draghi ha introdotto ilrafforzato, ribattezzato...

