Suicidio assistito, «tempi certi e senza discriminazioni» (Di domenica 12 dicembre 2021) Che arrivi o no a completare l’iter parlamentare, la legge sul Suicidio medicalmente assistito attesa lunedì in plenaria alla Camera dopo quasi tre anni dalla sua prima calendarizzazione (30 gennaio 2019) e 13 rinvii in Aula naufragati, il referendum sull’eutanasia legale sarà comunque necessario. Perché, come hanno spiegato i promotori della campagna referendaria che ha raccolto 1,24 milioni di firme, la pdl licenziata dalle commissioni Giustizia e Affari sociali si limita a mettere a punto una procedura – con molte … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 12 dicembre 2021) Che arrivi o no a completare l’iter parlamentare, la legge sulmedicalmenteattesa lunedì in plenaria alla Camera dopo quasi tre anni dalla sua prima calendarizzazione (30 gennaio 2019) e 13 rinvii in Aula naufragati, il referendum sull’eutanasia legale sarà comunque necessario. Perché, come hanno spiegato i promotori della campagna referendaria che ha raccolto 1,24 milioni di firme, la pdl licenziata dalle commissioni Giustizia e Affari sociali si limita a mettere a punto una procedura – con molte … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fanpage : Lunedì approda alla Camera per la prima volta la Legge sul #suicidioassistito - marcocappato : #suicidioassistito: oggi votano in commissione un testo che farebbe compiere passi indietro rispetto alle norme del… - petergomezblog : Suicidio assistito, la lettera di Mario: “È un mio diritto. Mi state condannando a soffrire ogni giorno di più, a e… - monicamondini : @marcocarezzano Ah leggo che #ungiornoinpretura stasera mostra il processo a Marco cappato per il suicidio assistit… - ilbremeriano : Il tacco di romagnoli è tra i metodi usati in Svizzera per il suicidio assistito #UdineseMilan -