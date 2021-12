Suicidio assistito, Cappato: “Inviamo proposte di emendamenti affinché la legge sia utile. Superare discriminazioni e lungaggini” (Di sabato 11 dicembre 2021) Lunedì 13 dicembre è atteso in plenaria della Camera dei Deputati il testo della legge sul Suicidio assistito. Denominato “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”, il testo si pone l’obiettivo di regolamentare quanto previsto dalla Corte costituzionale con sentenza 242/2019. L’Associazione Luca Coscioniha presentato sabato mattina una proposta di emendamenti ritenuti indispensabili perché la legge in questione sia utile e rappresenti, al contrario del testo attuale, un passo avanti rispetto allo scenario attuale. Sono intervenuti Filomena Gallo, Marco Cappato e Matteo Mainardi, segretario, tesoriere e coordinatore della campagna Eutanasia Legale dell’Associazione Luca Coscioni. “Per la prima volta il tema del Suicidio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Lunedì 13 dicembre è atteso in plenaria della Camera dei Deputati il testo dellasul. Denominato “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”, il testo si pone l’obiettivo di regolamentare quanto previsto dalla Corte costituzionale con sentenza 242/2019. L’Associazione Luca Coscioniha presentato sabato mattina una proposta diritenuti indispensabili perché lain questione siae rappresenti, al contrario del testo attuale, un passo avanti rispetto allo scenario attuale. Sono intervenuti Filomena Gallo, Marcoe Matteo Mainardi, segretario, tesoriere e coordinatore della campagna Eutanasia Legale dell’Associazione Luca Coscioni. “Per la prima volta il tema del...

