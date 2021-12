Striscia la notizia: ecco due conduttori che torneranno da lunedì 13 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Da lunedì 13 dicembre tornano a Striscia la notizia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che iniziano la loro 28esima edizione consecutiva Dopo la prima parte della stagione, condotta brillantemente da due inedite coppie (Vanessa Incontrada-Alessandro Siani prima e Roberto Lipari-Sergio Friscia poi), da lunedì 13 dicembre tornano a Striscia la notizia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che iniziano la loro 28esima edizione consecutiva. Con 2.530 puntate condotte insieme, l’abbinata Greggio-Iacchetti è la più longeva del Tg satirico. Ezio Greggio, 4.178 puntate in curriculum, è a Striscia la notizia fin dal primo giorno: il 7 novembre 1988. Enzo Iacchetti debutta invece nel varietà di Antonio Ricci il 26 settembre 1994, e a ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Da13tornano alaEzio Greggio ed Enzo Iacchetti, che iniziano la loro 28esima edizione consecutiva Dopo la prima parte della stagione, condotta brillantemente da due inedite coppie (Vanessa Incontrada-Alessandro Siani prima e Roberto Lipari-Sergio Friscia poi), da13tornano alaEzio Greggio ed Enzo Iacchetti, che iniziano la loro 28esima edizione consecutiva. Con 2.530 puntate condotte insieme, l’abbinata Greggio-Iacchetti è la più longeva del Tg satirico. Ezio Greggio, 4.178 puntate in curriculum, è alafin dal primo giorno: il 7 novembre 1988. Enzo Iacchetti debutta invece nel varietà di Antonio Ricci il 26 settembre 1994, e a ...

Advertising

pisto_gol : Plusvalenze fantasma nel calcio, le promesse (non mantenute) di Gravina - Video - Striscia la Notizia: - 361_magazine : - infoitcultura : “Striscia la notizia”, Ezio Greggio rivela: “Con Enzo Iacchetti c’è una grande cosa in comune” assurdo.. - infoitcultura : A Striscia la Notizia torna la storica coppia Greggio-Iacchetti, insieme per la 28esima edizione consecutiva - infoitcultura : Anticipazioni «Striscia la notizia» tornano Greggio e Iacchetti -