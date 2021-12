Advertising

TV7Benevento : **Stragi naziste: cordoglio Mattarella per scomparsa Pieri**... - pasqstrangio : RT @toscananotizie: #Stragi naziste. Morte di Enrico Pieri, superstite e testimone. Giani: “Instancabile nel parlare ai giovani di Sant’Ann… - statodelsud : Stragi naziste: morto Enrico Pieri superstite a S.Anna - Pino__Merola : Stragi naziste: morto Enrico Pieri superstite a S.Anna - infoitinterno : Stragi naziste: morto Enrico Pieri superstite a S.Anna -

Ultime Notizie dalla rete : **Stragi naziste

E' morto, dopo una malattia, Enrico Pieri superstite dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema (Lucca) del 12 agosto 1944, era nato il 19 aprile 1934. Era presidente dell'Associazione Martiri ...... alle 10, presso la Sala Pegaso della Regione Toscana , in piazza Duomo a Firenze, è in programma "Per la memoria -nazi fasciste in Casentino", un'iniziativa promossa dall'Unione dei Comuni ..."Non solo simbolo della strage di Sant'Anna di Stazzema, ma uomo impegnato a perpetrare il ricordo dell'orrore nazista ai più giovani" ...Lo ricorda con un post il senatore del Pd, Andrea Marcucci. “La belva nazista gli aveva portato via, mamma, babbo, sorelline, nonni, cugini e zii. È stato per tutta la vita il testimone di quel massac ...