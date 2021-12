Stragi naziste | Bergamini | ' gratitudine a Pieri per seme speranza che ha seminato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Vorrei esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Enrico, presidente dell'associazione martiri di Sant'anna di Stazzema. In occasione della celebrazione del memoriale di quest'anno, ho avuto l'onore di conoscerlo. È stato un momento per ricordare tutti insieme il supremo valore della pace, della memoria e della vita. Enricoha speso la sua vita a raccontare uno dei più atroci eccidi commessi nel nostro Paese, per ricordare a tutti noi di tenere alta l'attenzione contro ogni forma di odio, di intolleranza e di prepotenza. A lui rivolgo la miaper ildellache hae coltivato in questi anni”. Così il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento del governo Draghi, Deborah