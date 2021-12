Strade allagate | vento furioso e neve nell' entroterra | Marche nella morsa del maltempo Albero si abbatte su un' auto

Advertising

salernotoday : Danni maltempo: nuova frana a Canalone, strade allagate ad Eboli - min1kid__ : @DomPepeLiberato Statti un inverno a roma con pioggia e strade allagate ogni 2 giorni e ti dimentichi di tutte le c… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Maltempo, allerta arancione e scuole chiuse in decine di province: Strade allagate, mare forza 6, bufere di vento, peschere… - messveneto : Maltempo, allerta arancione e scuole chiuse in decine di province: Strade allagate, mare forza 6, bufere di vento,… - ilSicilia : #Cronaca #Eolie Maltempo, forte vento e strade allagate alle Eolie: fermi i trasporti marittimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Strade allagate

Pioggia copiosa e forti raffiche di vento per tutta la notte in provincia di Ancona e anche stamattina con alcune: 25 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti, rami ...Pioggia copiosa e forti raffiche di vento per tutta la notte in provincia di Ancona e anche stamattina con alcune: 25 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti, rami ...A causa delle piogge sono stati diversi gli interventi della polizia municipale e del personale della Protezione Civile, per chiusure e limitazioni al traffico di alcuni tratti viari a Palermo.Continua a colpir duro il maltempo su tutta l'Italia. Piogge, venti e nevicate non danno tregua. Da nord a sud tutto lo stivale è tra montagne innevate e alluvioni inarrestabili. E ...