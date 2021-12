Storia del grande predestinato Baronio

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roberto Barcino raccontato da Goal. Un viaggio nella carriera di un talento di primissimo piano del calcio italiano. Ecco un estratto. Cresciuto insieme a Pirlo, era una promessa del calcio italiano: il trionfo agli Europei U21, la stagione d’oro alla Reggina e gli anni alla Lazio. E dire che fino ai tempi in cui i due giocavano insieme a Reggio Calabria ilsembrava proprio quel biondino capace di orchestrare il gioco come pochi fin da giovanissimo grazie a due piedi fatati. Adelio Moro, colui che ha lanciato siache Pirlo al Brescia, ricorda invece così quegli anni intervistato da ‘Tuttosport’. “Reggiana-Brescia, verso la fine tolgo Schenardi e metto dentro Pirlo che aveva diciassette anni, ma giocava da sempre con gente piùdi lui. Era già il maestro che è stato negli anni a venire. In ogni zona del ...