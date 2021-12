Stop endotermiche - Filiera automotive contro il governo | Posizione ambigua | provoca danni allindustria

(Di sabato 11 dicembre 2021) L'Anfia attacca duramente la decisione del Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, intenzionato a imporre, entro il 2035, il divieto alla vendita di nuove auto con motori endotermici. In un comunicato dal titolo emblematico, "La politica degli annunci e ichealla politica industriale", l'associazione di rappresentanza dellaautomobilistica definisce "" e "poco chiara" la nota stampa diffusa ieri dal Cite, sottolineando come il contenuto smentisca "le volonta espresse da diversi membri delsulla necessita di fare scelte ponderate per ottimizzare sforzi e obiettivi della transizione". Un riferimento a due degli stessi ministri che compongono il comitato, vale a dire il responsabile della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, e quello dello ...

L'Italia ha stabilito le tempistiche per loalle vendite delle auto, il così detto 'phase out', allineandosi alla proposta della Commissione Europea . Ieri, nel corso della riunione del Cite , il Comitato interministeriale ...... in particolare per la parte riguardante le emissioni del settore automobilistico e loalle. In ogni caso, i ministri hanno intenzione di spingere affinché si scelga, come chiesto ...L'Anfia, "sorpresa e allarmata", critica duramente la messa al bando dei motori a combustione entro il 2035, auspicando un ripensamento da parte dell'esecutivo ...Nel 2035 lo stop. A renderlo noto è stato il Ministero della Transizione Ecologica al termine della quarta riunione del Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica. Stop auto term ...