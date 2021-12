Stop alle auto a benzina, diesel e ibride. Ribaltone, l'Italia si adegua al diktat Ue: mazzata "verde", quanto ci rimetteremo (e quando) (Di sabato 11 dicembre 2021) Ti pareva. quando Ursula von der Leyen ha annunciato la sua idea di Stoppare la vendita delle auto a combustione dal 2035 in Italia ci sono stati parecchi mugugni. Persino il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che dovrebbe essere il sacerdote e massimo sostenitore della rivoluzione verde ha storto il naso, sostenendo che accelerazioni troppo repentine rischiano di mettere in ginocchio una filiera industriale, a partire dalle eccellenze del made in Italy a quattro ruote. Ebbene, ieri, nella quarta riunione del Cite, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica il governo Italiano ha deciso che farà esattamente come dice Bruxelles: Stop alle automobili nuove con motore a combustione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Ti pareva.Ursula von der Leyen ha annunciato la sua idea dipare la vendita dellea combustione dal 2035 inci sono stati parecchi mugugni. Persino il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che dovrebbe essere il sacerdote e massimo sostenitore della rivoluzioneha storto il naso, sostenendo che accelerazioni troppo repentine rischiano di mettere in ginocchio una filiera industriale, a partire deccellenze del made in Italy a quattro ruote. Ebbene, ieri, nella quarta riunione del Cite, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica il governono ha deciso che farà esattamente come dice Bruxelles:mobili nuove con motore a combustione ...

