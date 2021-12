Stop a maltempo e neve | meteo cambia da lunedì 13 dicembre

(Di sabato 11 dicembre 2021)ilsull’Italia da13. Dopo diversi giorni con freddo,e purefino in pianura, nel corso della prossima settimana le condizionisubiranno un bello scossone e ci saranno conseguenze su tutta l’Italia. La tendenza per la parte centrale dipropone infatti giornate per certi versi anomale e anche un particolare fenomeno che interesserà alcune delle nostre regioni. La nuova settimana si aprirà già danel segno di una maggiore stabilità atmosferica grazie all’espansione verso est dell’anticiclone delle Azzorre che abbraccerà buona parte del bacino del Mediterraneo. Una vecchia conoscenza tornerà dunque a farci visita, dopo un periodo abbastanza prolungato di assenza, durante il ...

Una vecchia conoscenza tornerà dunque a farci visita, dopo un periodo abbastanza prolungato di assenza, durante il quale hanno dominato il maltempo e la dinamicità.