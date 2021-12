Stato di emergenza, si discute di una proroga con la ripresa del Covid-19: divisa la maggioranza di Draghi (Di sabato 11 dicembre 2021) Si torna a parlare di prorogare lo Stato di emergenza, in scadenza a giorni, con l’aumento dei contagi di Covid-19. La possibilità è stata ventilata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa e ha visto alcuni pezzi della maggioranza Draghi aperti a un possibile allungamento, come il PD di Enrico Letta. Dal versante opposto c’è poco entusiasmo per una proroga dello Stato di emergenza, che ci accompagna da quasi due anni. La pandemia di Covid-19, in risalita con un picco previsto a dicembre, ci accompagnerà probabilmente per tutto il 2022, secondo gli esperti. Stato di emergenza verso la proroga? Letta appoggia la proposta È Andrea Costa a mettere sul tavolo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 11 dicembre 2021) Si torna a parlare dire lodi, in scadenza a giorni, con l’aumento dei contagi di-19. La possibilità è stata ventilata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa e ha visto alcuni pezzi dellaaperti a un possibile allungamento, come il PD di Enrico Letta. Dal versante opposto c’è poco entusiasmo per unadellodi, che ci accompagna da quasi due anni. La pandemia di-19, in risalita con un picco previsto a dicembre, ci accompagnerà probabilmente per tutto il 2022, secondo gli esperti.diverso la? Letta appoggia la proposta È Andrea Costa a mettere sul tavolo ...

