Stato di emergenza, Boccia: "Il Pd è per la proroga" (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA – "Il Pd è per la proroga dello Stato di emergenza sanitaria. Siamo in piena emergenza, speriamo non ci siano leader politici di destra o ministri con questo dubbio. Prima il governo la vara la proroga dell'emergenza sanitaria e prima diamo tranquillità. Entro fine anno deve arrivare". Lo ha detto l'ex ministro Francesco Boccia (foto), intervenendo a Radio Immagina. L'articolo L'Opinionista.

