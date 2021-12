Stato d'emergenza, ipotesi "spacchettamento" dei provvedimenti. Pd spinge per la proroga, Lega contro (Di sabato 11 dicembre 2021) C?è chi preme, il Pd, e chi frena, la Lega. La questione della proroga dello Stato d?emergenza, che scade a fine anno, rischia di diventare politica e dividere quella parte della... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 11 dicembre 2021) C?è chi preme, il Pd, e chi frena, la. La questione delladellod?, che scade a fine anno, rischia di diventare politica e dividere quella parte della...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? I RICERCATORI ??????La Scienza da sempre si fonda su tre principi: il dubbio, la ricerca e il confronto. Vorremmo ri… - Agenzia_Ansa : È stato arrestato ed è in carcere a Genova 'l'uomo che fermava i treni', un 47enne che azionava il freno di emerge… - Agenzia_Ansa : Alla vigilia dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio girava un piano per la ripresa del potere da parte di Trump… - 0nosense : @Sebasti88825913 @doctormabuse18 Beh, questa cintura di sicurezza purtroppo non ha passato le verifiche di conformi… - taila44991038 : RT @AxiaFel: Nn voglio sminuire niente, ma vi ricordo che siamo in stato di emergenza e regime di terrore mondiale da 2 anni (due anni), ab… -