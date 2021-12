Stasera a Battipaglia il libro dello storico Giovanni De Luna

(Di sabato 11 dicembre 2021) di Antonio Manzo Chissà se avrà fatto in tempo Lina Wertmuller a leggere ildiDesui film che hanno fatto gli italiani ed inciso profondamente sul costume politico ed ideologico con il suo Mimì Metallurgico ferito nell’ onore , film degli anni Sessanta che inaugurò insieme ad altri capolavori della celluloide la stagione “operaista” dell’Italia tra la contestazione studentesca, il movimento operaio e i primi germi del terrorismo e della lotta armata. Perché, la regista che visse tra amore e di anarchia propose un film-metafora del viaggio di un operaio sottoccupato del sud a operaio del nord. “Le dirò una cosa…E forse mi do la zappa sui piedi. Da un grandesi può fare solo un piccolo film, è dai piccoli libri che si possono fare i grandi film”. Basterebbe questa risposta di Leonardo Sciascia ...

Advertising

FinallyMichele : stasera impasto alta idratazione, pomodoro san marzano, mozzarella di bufala da battipaglia chiamatemi ciro -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Battipaglia

Battipaglia 1929

Incastrati 31 "pusher". Nuova giunta. Due certezze per la Francese Eboli. Sos personale ... Paura per le telecamere di Giletti,puntata sul caso Salerno. La giunta blindata, vietato ...Le molisane affrontano alle 20 le spagnole dell'Ensino Lugo, sabato e domenica di nuovo in campo nel quadrangolare con Alpo,e Capri. Con la testa ben salda sull'impegno diall'Arena, avversarie le spagnole dell'Ensino Lugo, nell'andata dell'Eurocup, la Magnolia guarda pure all'impegno, stavolta ...