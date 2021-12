Spezia, Thiago Motta: «Bei ricordi di Mourinho, Roma forte. Nzola sarà punito» (Di sabato 11 dicembre 2021) Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in vista del match di Serie A contro la Roma: le sue dichiarazioni Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in vista del match di Serie A contro la Roma. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. DISCORSO AI RAGAZZI – «Abbiamo fatto un buon primo tempo contro il Sassuolo, anche se all’inizio hanno preso due pali. Ci siamo messi in partita, abbiamo segnato e poi sul 2-0 dovevamo gestire meglio, con la consapevolezza che davanti avevamo un avversario forte con buoni giocatori tecnici e una squadra che sta giocando veramente bene. Dobbiamo per forza migliorare, se vai sul 2-0 in casa minimo lo devi mantenere. Sono cose che sono già successe, dobbiamo pensare che un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021), allenatore dello, ha parlato in vista del match di Serie A contro la: le sue dichiarazioni, allenatore dello, ha parlato in vista del match di Serie A contro la. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. DISCORSO AI RAGAZZI – «Abbiamo fatto un buon primo tempo contro il Sassuolo, anche se all’inizio hanno preso due pali. Ci siamo messi in partita, abbiamo segnato e poi sul 2-0 dovevamo gestire meglio, con la consapevolezza che davanti avevamo un avversariocon buoni giocatori tecnici e una squadra che sta giocando veramente bene. Dobbiamo per forza migliorare, se vai sul 2-0 in casa minimo lo devi mantenere. Sono cose che sono già successe, dobbiamo pensare che un ...

