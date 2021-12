Spalletti: «Questo Napoli ha un’anima kennediana, ognuno chiede cosa può fare per la squadra» (Di sabato 11 dicembre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, in cui ha elogiato l’anima della squadra, in cui tutti sono sempre pronti a mettersi a disposizione per il bene del gruppo. «Dalla radiografia dell’anima ne esce fuori un’anima kennediana, ognuno chiede cosa può fare per il Napoli, una disponibilità che ci permette di esprimere il valore totale di questa rosa, tutti quelli che sono chiamati in causa fanno del loro meglio, attraverso Questo si acchiappa il meglio». «Tutti hanno disponibilità a dividersi i ruoli, a prendere in carico responsabilità che spetterebbero ad altri, durante la partita, a dividersi il minutaggio. Con le cinque ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) Il tecnico del, Luciano, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss, in cui ha elogiato l’anima della, in cui tutti sono sempre pronti a mettersi a disposizione per il bene del gruppo. «Dalla radiografia dell’anima ne esce fuoripuòper il, una disponibilità che ci permette di esprimere il valore totale di questa rosa, tutti quelli che sono chiamati in causa fanno del loro meglio, attraversosi acchiappa il meglio». «Tutti hanno disponibilità a dividersi i ruoli, a prendere in carico responsabilità che spetterebbero ad altri, durante la partita, a dividersi il minutaggio. Con le cinque ...

