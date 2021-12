Spalletti | “Questa squadra ha un valore sociale”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Luciano, tecnico del Napoli, sta parlando a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della partita di campionato contro l’Empoli. Di seguito quanto evidenziato: “Quella della radiografia dell’anima è un’immagine suggestiva. Ne esce fuori un’anima che è mediana. Ognuno si chiede cosa può fare il Napoli per lui, ma ognuno si chiede cosa può fare lui per il Napoli. Questo rende ildirosa, dove quelli che sono chiamati in causa riescono a fare del loro meglio. Attraversocompetitività si riesce ad estrapolare il meglio”.

Quando trovi squadre comenon puoi esimerti dall'esprimere il massimo che hai. Ritrovare? Io pensavo di giocare contro Domenichini, visto cheè squalificato. A parte gli ...... 'Forse altre persone non hanno avutovisione per poter valorizzare tutti, per questo dico cheè senza dubbio il miglior allenatore che abbia mai avuto.'Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida di campionato contro l'Empoli non parlerà in conferenza stampa, ma soltanto alla radio ...Napoli Calcio - Simpatico siparietto ieri per il presidente Aurelio De Laurentiis nel corso della presentazione del libro di Valter De Maggio. Ve lo dico: ieri sera vedevo la partita e a un certo punt ...