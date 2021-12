Spalletti omaggia i tifosi azzurri | “Fondamentali | con loro siamo più forti Succede fino alla curva”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 dicembre 2021) Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napolivigilia della partita di campionato contro l’Empoli. Tra i vari temi affrontati, anche quello che riguarda il calore deipartenopei. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago –Napoli “Contro il Leicester la squadra stava dando tutto per la vittoria, ici hanno dato la spinta per arrivarefine. Ipercepiscono questa totale dedizione per la maglia, ora si fidano e tolgono dunque ogni frenoinfinita passione per il Napoli. Si tratta di un supporto che ha un peso determinante sui risultati. Conal nostro fiancopiù, la ...